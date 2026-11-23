Sul futuro di KDB si è espresso anche Max Allegri: "Non è difficile gestirlo. Abbiamo un mese da qui al 20 dicembre in cui giocheremo tantissimo. Poi dopo parleremo con la società e valuteremo cosa ci sarà da fare a gennaio. Magari ci saranno dei giocatori che chiederanno di andare via... De Bruyne carattere difficile? Ragazzo straordinario, bravissimo a giocare a calcio: è un piacere vederlo in campo e il Napoli è fortunato ad averlo. Ognuno ha il suo carattere: tutti reagiamo in modo diverso. Lui ha un suo modo di gestire certi momenti, ma in campo e in allenamento non si tira mai in dietro. Poi tutti parlano da fuori senza averlo mai vissuto da dentro, ma è un professionista vero: altrimenti non giochi 10 anni al City..."