Napoli, De Bruyne non chiude all'addio: "Ho sei mesi di contratto. Psv? Non è il momento di parlarne..."
Il belga alla vigilia del match di Champins League contro il City sul suo futuro. Anche Allegri: "A gennaio valuteremo con la società..."
"Lasciare Napoli prima della fine del contratto? Al momento non c'è molto che posso dire. Mi rimangono solo 6 mesi di contratto, devo iniziare a pensarci: ne parlerò con la mia famiglia. Ho 36 anni non 20 quindi ho tante cose per la testa ma per ora non posso dire molto. Sono dinamiche che fanno parte di questo lavoro. Psv? Al momento c'è tanto rumore, ma non è il momento di parlarne. Vedremo cosa succederà", queste le parole di Kevin De Bruyne alla vigilia della sfida di Champions League del Napoli contro il Manchester City, la sua storica ex squadra. Da settimane si parla di un potenziale trasferimento del belga, con il Psv Eindhoven in forte pressing già per gennaio, si dice, con un'offerta da 2 milioni sul tavolo del Napoli. Al momento, troppo poco per gli azzurri.
Speculazioni a cui aveva dato adito anche la moglie del centrocampista 36enne dichiarando in un'intervista che "sempre più spesso ci diciamo che andremo a vivere qui nel Limburgo (nei Paesi Bassi, ndr)", attirando le ire social dei tifosi partenopei. Attacchi che De Bruyne non ha par nulla gradito: "Mi hanno dato fastidio le voci che sono uscite per un’intervista di mia moglie che nessuno ha letto bene, ho visto foto di casa mia sui giornali, cose che mi hanno dato fastidio, parole male interpretate. Voi non conoscete la mia vita. Non avete diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stato sgradevole per me e per mia moglie".
Sul futuro di KDB si è espresso anche Max Allegri: "Non è difficile gestirlo. Abbiamo un mese da qui al 20 dicembre in cui giocheremo tantissimo. Poi dopo parleremo con la società e valuteremo cosa ci sarà da fare a gennaio. Magari ci saranno dei giocatori che chiederanno di andare via... De Bruyne carattere difficile? Ragazzo straordinario, bravissimo a giocare a calcio: è un piacere vederlo in campo e il Napoli è fortunato ad averlo. Ognuno ha il suo carattere: tutti reagiamo in modo diverso. Lui ha un suo modo di gestire certi momenti, ma in campo e in allenamento non si tira mai in dietro. Poi tutti parlano da fuori senza averlo mai vissuto da dentro, ma è un professionista vero: altrimenti non giochi 10 anni al City..."
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© italyphotopress
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