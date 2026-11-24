Eleganza nei movimenti, precisione, determinazione e ricerca continua della performance: il tennis è molto più di uno sport, è uno stile di vita che riflette i valori e la filosofia di LEPAS, il nuovo marchio automobilistico del Gruppo Chery. Da questa sintonia nasce la collaborazione con TennisTalker, la community dedicata a chi vive il tennis da protagonista. Cornice dell'incontro è la TennisTalker House di Torino, ospitata negli spazi della storica ex Orologeria Rocca in piazza Lagrange, dove LEPAS accoglie gli appassionati con un'area dedicata e la sua L8, il primo modello del marchio ordinabile in Italia.