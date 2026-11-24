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Eleganza nei movimenti, precisione, determinazione e ricerca continua della performance: il tennis è molto più di uno sport, è uno stile di vita che riflette i valori e la filosofia di LEPAS, il nuovo marchio automobilistico del Gruppo Chery. Da questa sintonia nasce la collaborazione con TennisTalker, la community dedicata a chi vive il tennis da protagonista. Cornice dell'incontro è la TennisTalker House di Torino, ospitata negli spazi della storica ex Orologeria Rocca in piazza Lagrange, dove LEPAS accoglie gli appassionati con un'area dedicata e la sua L8, il primo modello del marchio ordinabile in Italia.
Perché LEPAS ha scelto il tennis
Nel tennis, così come nella mobilità, la performance non è soltanto una questione di velocità o potenza, ma anche di equilibrio, controllo e armonia dei movimenti.
È questa la visione alla base di “Drive Your Elegance”, il claim di LEPAS che interpreta l'eleganza come espressione della propria personalità, attraverso scelte che coniugano design, tecnologia e comfort.
TennisTalker, la community del tennis agonistico
TennisTalker è la piattaforma di riferimento per chi vive il tennis agonistico: un punto di incontro per giocatori e appassionati, che raccoglie risultati, statistiche, classifiche, informazioni su circoli e tornei. Attraverso questa collaborazione, LEPAS si avvicina a una community che vive lo sport come parte integrante del proprio stile di vita.
LEPAS L8: 279 CV e oltre 1.000 km di autonomia
Design distintivo, tecnologia e piacere di guida sono gli elementi che caratterizzano LEPAS L8, un SUV pensato per accompagnare uno stile di vita dinamico e contemporaneo. . Il sistema plug-in Super Hybrid sviluppa 279 CV (205 kW) e porta l'auto da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. In elettrico percorre 90 km, mentre l'autonomia complessiva supera i 1.000 km nel ciclo WLTP, con consumi dichiarati di 2,2 litri ogni 100 km. Il passo di 2,80 metri le garantisce un'abitabilità superiore.
Allestimenti e garanzia della LEPAS L8
La versione Essence ha di serie cerchi da 19 pollici, telecamera panoramica a 540 gradi, display centrale da 13,2 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, il pacchetto completo di ADAS e otto airbag. La Elegance aggiunge cerchi da 20 pollici, interni in similpelle, sedili anteriori elettrici riscaldati, ventilati e con massaggio, impianto audio Sony a otto altoparlanti, tetto panoramico apribile, parcheggio automatico e da remoto, portellone elettrico e dieci airbag.
La garanzia è di 7 anni o 150.000 km, con chilometraggio illimitato nei primi tre anni. Per batteria e componenti elettrici sale a 8 anni o 160.000 km.
Dal tennis alla strada, LEPAS interpreta l'eleganza come un modo di vivere, oltre che di guidare.