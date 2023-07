Napoli, dall'Arabia: "Il Newcastle piomba su Kvaratskhelia, offerti 95 mln"

NAPOLI

Al momento De Laurentiis avrebbe respinto l'assalto, ma la cifra messa sul piatto impone certe riflessioni e valutazioni

© Getty Images Dopo l’acquisto di Sandro Tonali, il Newcastle ha puntato i fari su Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportano alcuni media dell'Arabia Saudita, il club inglese avrebbe presentato al Napoli un'offerta di 95 milioni di euro per l'esterno offensivo georgiano. Cifra che per ora non sembra aver impressionato Aurelio De Laurentiis, ma che impone sicuramente certe riflessioni e valutazioni. Dopo l'addio a Kim, difficilmente il club azzurro si libererà infatti di un altro top player della rosa, ma non si possono escludere colpi di scena in questa direzione se il forcing del Newcastle dovesse proseguire al rialzo.

La Serie A, dunque, continua ad attirare le attenzioni del club di Premier League di proprietà del fondo PIF. Concluso l'affare Tonali, infatti, il Newcastle ora prova a piazzare il colpo Kvaratskhelia. Un colpo importante non solo per la cifra messa sul piatto, ma anche per il valore tecnico del giocatore, sicuramente tra i migliori dell'impresa scudetto del Napoli. Obiettivo complicato da raggiungere. Secondo quanto trapela da Castel Volturno, infatti, Adl considera il georgiano incedibile. Ma si sa, a certe cifre, nessuno è incedibile.

Un po' lo stesso discorso fatto già per Victor Osimhen in casa Napoli. A meno di offerte irrinunciabili, il bomber nigeriano non si muoverà da Napoli. Il che, tradotto, vuol dire almeno un "duecentello" secondo quanto riferito direttamente da De Laurentiis per fissare un po' i paletti della questione. Questione che ora sembra coinvolgere anche Kvara, per cui invece al momento non è stato invece ancora fissata una base d'asta in casa Napoli.