Milan, ufficiale la cessione di Tonali al Newcastle. "Spero non sia un addio ma un arrivederci"

UFFICIALE AL NEWCASTLE

Il centrocampista ha firmato fino al 2028 con i Magpies, con cui disputerà la prossima Champions League

© Getty Images Adesso è ufficiale: Sandro Tonali è un calciatore del Newcastle, con cui ha firmato fino al 2028. Dopo 3 stagioni al Milan coronate da uno scudetto, il centrocampista lascia l’Italia per approdare in Premier League: l’affare dovrebbe aggirarsi intorno a una cifra prossima agli 80 milioni di euro. Una percentuale della maxi-cifra andrà riconosciuta anche al Brescia di Cellino. “È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio!” il saluto del club rossonero apparso sui social. Il classe 2000, adesso in vacanza dopo il deludente Europeo Under 21, si unirà ai Magpies nella prossime settimane: con il club allenato da Eddie Howe prenderà parte anche alla prossima Champions League.

Vedi anche nazionale Tonali al Newcastle, Mancini: "Vuol dire che c'è un problema"

Al momento il club inglese ha preferito non rivelare l’entità dell’operazione: “Siamo lieti di annunciare la firma di Sandro Tonali dal Milan – si legge in una nota -. Il 23enne si unisce ai Magpies per una cifra non rivelata e ha concordato un contratto al St. James' Park inizialmente fino al 2028. Benvenuto al Newcastle United, Sandro”.

Questo invece il comunicato apparso sul sito del“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali al Newcastle United FC. Il Club ringrazia il centrocampista per i tre anni splendidi vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Sui social poi è intervenuto lo stessoper salutare il popolo rossonero: “Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida - si legge -. Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me é e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane. Ho imparato tanto in questi tre anni e ho trovato una famiglia calcistica tra società, compagni e staff tecnico, che mi ha sostenuto e guidato nel mio percorso. È grazie a voi se sono potuto migliorare come calciatore e come uomo. Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti. Adesso voglio ringraziare la mia gente: voi che, come me, portate nel cuore i colori rossoneri. Non dimenticherò mai i cori della Sud, il 19esimo Scudetto, tutti i momenti meravigliosi condivisi insieme e l’amore per il nostro Milan. Auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme. Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci. Forza Milan. Sandro”.