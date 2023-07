Osimhen, Napoli in attesa: c'è l'ipotesi clausola. Kilman in salita per la difesa 

INTRECCI DI MERCATO

De Laurentiis aspetta eventuali offerte per il nigeriano e intanto si cautela trattando il rinnovo

Blindare Osimhen con un ulteriore rinnovo e sostituire Kim, ormai virtualmente un calciatore del Bayern Monaco. Sono queste le due priorità del mercato del Napoli, che vedrà ancora una volta grande protagonista Aurelio De Laurentiis, privo di Giuntoli finito alla Juventus. Il presidente degli azzurri da una parte lavora per prolungare di un anno il contratto del nigeriano (attualmente scade nel 2025), dall'altra invece attende un'eventuale proposta che possa far saltare il banco. "Un duecentino" come ha detto lui stesso ieri in conferenza stampa: impossibile dire di no davanti a proposte a tre cifre.

Molto dipenderà dal futuro di Mbappè al Psg: se il francese dovesse salutare per accettare la corte del Real Madrid, ecco l'assalto dei parigini potrebbe diventare realtà. Intanto i campioni d'Italia si stanno cautelando per non rischiare: meglio inserire una clausola rescissoria nel contratto dell'ex Wolfsburg. Magari non troppo esosa (100 milioni), ma che garantisca comunque un ottimo incasso in caso di addio. Novità sono attese nelle prossime settimane, ma intanto circola anche il nome di un potenziale sostituto. Trattasi di Jonathan David, punta giovane (23 anni) ma molto promettente. Sempre in forza ai francesi del Lille, lo stesso club che ha regalato Osimhen ai campani.

A proposito di future entrate, Garcia vuole a tutti i costi un nuovo difensore centrale: Kim ha lasciato un buco e serve un sostituto all'altezza. Il nome maggiormente gradito è quello di Maximillian Kilman del Wolverhampton, ma gli inglesi sono una bottega carissima e non vogliono scendere sotto i 35 mln. Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda e Kou Itakura del Borussia Mönchengladbach le due valide alternative presenti sul taccuino.

Sul fronte uscite, De Laurentiis ha parlato così di Hirving Lozano, in scadenza il prossimo 30 giugno del 2024: "Non penso che Hirving sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia e di essere in ritiro, capirà che probabilmente è meglio prolungare il suo contratto o è anche meglio provare altre esperienze".