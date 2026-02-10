Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore del Como Women: firma fino al 2028
Il Como Women ha ufficializzato l'ingaggio di Paolo Tramezzani come nuovo allenatore della prima squadra, con un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2028. L'ex difensore di Inter e Tottenham, reduce da una ricca carriera internazionale sulle panchine di club in Svizzera, Croazia, Arabia Saudita e Cipro - dove ha vinto il campionato con l’APOEL Nicosia nel 2018/19 - è stato scelto per la sua leadership e la capacità di operare in contesti multiculturali. La dirigenza, rappresentata dal CEO Nicola Verdun e dal DS Miro Keci, ha sottolineato come il profilo di Tramezzani sia ideale per valorizzare una rosa composta da numerose atlete internazionali, mentre il tecnico ha espresso grande entusiasmo per la sintonia trovata con la società e per il progetto di crescita a lungo termine della squadra.
È stata una scelta ponderata, condivisa con la mia famiglia e approfondita con il Club. Ho trovato grande sintonia con la Società sul presente e sul futuro, e sono molto felice della decisione che ho preso”, ha dichiarato Tramezzani. “Mi piace pensare al calcio come a un progetto, non solo nell’immediato ma anche in prospettiva. Il mio obiettivo è dare il massimo per far crescere il Club e le ragazze, costruendo insieme un percorso solido e duraturo. Aver vissuto e allenato all’estero mi ha permesso di sviluppare una mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women, con una proprietà straniera e una rosa composta da diverse calciatrici internazionali. Credo sia fondamentale condividere una visione comune e un’idea chiara di lavoro”, ha aggiunto l’allenatore.