Roma, Massara: "Totti? I Friedkin decideranno quando sarà opportuno farlo tornare"

09 Feb 2026 - 20:46
Frederic Massara ha fatto il punto sui rinnovi di Dybala, El Shaarawy, Celik e Pellegrini. "Questo è il momento delle decisioni, abbiamo mantenuto un rapporto con gli agenti dei giocatori e capiremo se ci saranno le basi per continuare con loro. Sottolineo che i giocatori in questione non s ono mai mancati nell'attaccamento e nella professionalità", ha detto il ds della Roma a Sky. Sul possibile ritorno di Totti in società: "È la storia di questo club, con i Friedkin ha un ottimo rapporto e loro sapranno quando sarà opportuno partire effettivamente con Francesco in società". 

