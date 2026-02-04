Le priorità del Napoli sui rinnovi: blindare McTominay e prolungare Anguissa e Lobotka
Con la conclusione del mercato, Manna ha come priorità il futuro dei giocatori chiave
Nella stagione funestata dagli infortuni al Napoli si inizia a pensare al futuro, perlomeno a tenersi stretti i giocatori più importanti. C'è una lista di rinnovi che ha delle priorità. Innanzitutto ci sono quelli che sono vicini alla scadenza, come Juan Jesus e Spinazzola, che hanno il contratto che termina a giugno. Conte li vuole tenere ed è praticamente scontata la loro permanenza in azzurro. Tra un anno scade Rrahmani e il progetto è quello di prolungarlo fino al 2029. Difficile pronosticare, invece, il futuro di De Bruyne e Lukaku, due giocatori che hanno potuto dare pochissimo al Napoli in questa stagione. Verranno fatte valutazioni con il tecnico e la società.
Quello che più preme, però, secondo quanto riporta il Mattino, sono i rinnovi di Anguissa e Lobotka, i cui contratti scadono nel 2027. L'idea del Napoli è quella di prolungare la loro esperienza in azzurro con un aumento di stipendio, visto che sono stati pilastri degli scudetti del 2023 e del 2025. Lo slovacco ha però fatto sapere che sarebbe interessato a provare esperienze diverse in Europa e, in questo caso, il rinnovo sarebbe più legato a una strategia per monetizzare al meglio una sua eventuale cessione.
Diversa la situazione di Anguissa. Per il Napoli è assolutamente incedibile e vuole allungare il contratto portando il suo ingaggio a 4 milioni all'anno. Stesso discorso che vale per McTominay, anche lui cercato da vari club importanti ma che il Napoli vuole blindare fino al 2030 (l'attuale accordo scade nel 2028).