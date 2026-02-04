MANOVRE AZZURRE

Le priorità del Napoli sui rinnovi: blindare McTominay e prolungare Anguissa e Lobotka

Con la conclusione del mercato, Manna ha come priorità il futuro dei giocatori chiave

04 Feb 2026 - 11:29
Nella stagione funestata dagli infortuni al Napoli si inizia a pensare al futuro, perlomeno a tenersi stretti i giocatori più importanti. C'è una lista di rinnovi che ha delle priorità. Innanzitutto ci sono quelli che sono vicini alla scadenza, come Juan Jesus e Spinazzola, che hanno il contratto che termina a giugno. Conte li vuole tenere ed è praticamente scontata la loro permanenza in azzurro. Tra un anno scade Rrahmani e il progetto è quello di prolungarlo fino al 2029. Difficile pronosticare, invece, il futuro di De Bruyne e Lukaku, due giocatori che hanno potuto dare pochissimo al Napoli in questa stagione. Verranno fatte valutazioni con il tecnico e la società. 

Quello che più preme, però, secondo quanto riporta il Mattino, sono i rinnovi di Anguissa e Lobotka, i cui contratti scadono nel 2027. L'idea del Napoli è quella di prolungare la loro esperienza in azzurro con un aumento di stipendio, visto che sono stati pilastri degli scudetti del 2023 e del 2025. Lo slovacco ha però fatto sapere che sarebbe interessato a provare esperienze diverse in Europa e, in questo caso, il rinnovo sarebbe più legato a una strategia per monetizzare al meglio una sua eventuale cessione. 

Diversa la situazione di Anguissa. Per il Napoli è assolutamente incedibile e vuole allungare il contratto portando il suo ingaggio a 4 milioni all'anno. Stesso discorso che vale per McTominay, anche lui cercato da vari club importanti ma che il Napoli vuole blindare fino al 2030 (l'attuale accordo scade nel 2028). 

napoli
mctominay
anguissa

