Le priorità del Napoli sui rinnovi: blindare McTominay e prolungare Anguissa e Lobotka

Nella stagione funestata dagli infortuni al Napoli si inizia a pensare al futuro, perlomeno a tenersi stretti i giocatori più importanti. C'è una lista di rinnovi che ha delle priorità. Innanzitutto ci sono quelli che sono vicini alla scadenza, come Juan Jesus e Spinazzola, che hanno il contratto che termina a giugno. Conte li vuole tenere ed è praticamente scontata la loro permanenza in azzurro. Tra un anno scade Rrahmani e il progetto è quello di prolungarlo fino al 2029. Difficile pronosticare, invece, il futuro di De Bruyne e Lukaku, due giocatori che hanno potuto dare pochissimo al Napoli in questa stagione. Verranno fatte valutazioni con il tecnico e la società.