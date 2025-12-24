Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero?

Per la sessione del mercato di gennaio Napoli e Pisa avranno l'obbligo di operare a saldo zero. È questa la conseguenza di una nuova norma introdotta dalla FIGC per monitorare la sostenibilità dei club di Serie A, che prevede delle misure automatiche che incidono direttamente sulle operazioni di mercato (e in alcuni casi anche sulla gestione interna dei contratti) nel caso in cui una società superi il livello-soglia fissato al 31 marzo o al 30 settembre di ogni stagione. Calcio&Finanza spiega nel dettaglio il funzionamento di questa nuova norma e anche come sia possibile uscire dal blocco.