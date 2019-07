Napoli, Marotta 'alleato' per Icardi 

Mauro Icardi ultima spiaggia del Napoli. Non è stata una settimana facile per i dirigenti azzurri: prima le notizie provenienti dalla Spagna sulla permanenza di James Rodriguez al Real (l'affare non è ancora sfumato al 100% per il 'patto' tra De Laurentiis e l'agente del colombiano, Jorge Mendes) - complice l'infortunio di Assensio in ICC - e poi il sorpasso dell'Arsenal per Pépé quando le sensazioni sembravano abbastanza positive . I campani non intendono infatti, a differenza dei Gunners, esaudire le alte richieste dei procuratori dell'ivoriano per quanto riguarda le commissioni (circa 8 milioni). Il giocatore si sarebbe promesso telefonicamente ad Ancelotti ma potrebbe non bastare. Ecco perché il nome di Icardi torna prepotentemente in primo piano, davanti o quasi a tutti gli altri.