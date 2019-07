Napoli, accordo con il Lille: manca quello con Pépé

L'affondo del Napoli su Nicolas Pépé, concretizzatosi con l'arrivo degli agenti del giocatore a Dimaro, produce i primi effetti: l'accordo con il Lille è virtualmente concluso. Lo conferma Gerard Lopez, presidente dei francesi: "De Laurentiis ha soddisfatto la richiesta di 80 milioni di euro, ora deciderà il giocatore". La cifra non sarebbe interamente cash, l'offerta azzurra prevede 64 milioni più il cartellino di Ounas.

Rimane da sciogliere proprio il nodo relativo all'attaccante: Pèpé chiede, i procuratori aggiungono la richiesta di una commissione di 5 milioni. Le posizioni non sono vicine ma neppure così distante, nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto per arrivare ad un accordo. Dopotutto il, altra squadra interessata al giocatore, non si è ancora fatto vivo in maniera concreta: questo lascia margine a De Laurentiis per tentare di chiudere l'affare il più presto possibile.