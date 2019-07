Napoli, Ancelotti chiama Pépé. Ma c'è il sorpasso dell'Arsenal

L'INTRIGO

"Pépé? Je suis Carlò...". L'indiscrezione che lancia la Gazzetta dello Sport è evidente fin dal titolo: una telefonata di Ancelotti per convincere l'attaccante del Lille ad accettare l'offerta degli azzurri. Come nel caso di James Rodriguez, ancora più vicino al tecnico per i trascorsi al Real Madrid e al Bayern, non è detto che basterà a trasformare il sogno in realtà. Pepè investimento record

Facile capire perché. Nel vertice di Dimaro, gli agenti di Pépé hanno messo le cose in chiaro: 5 milioni di commissione e di ingaggio al giocatore. La richiesta del Lille, invece, è di 80 milioni e, seppur inserendo Ounas come contropartita valutandolo 20, il Napoli sarebbe anche disposto a un investimento così importante. Quello che non è disposto a fare De Laurentiis è soddisfare la richiesta dei procuratori.

Non solo. A rendere complicata la vita al Napoli c'è soprattutto l'offerta dell', che avrebbe inserito la freccia del sorpasso con un'offerta da 80 milioni cash al Lille e una migliore per il giocatore. Dalla sua, il Napoli mette sul piatto di Pépé la vetrina dellache i Gunners non possono dargli. Più, ovviamente, le parole di Ancelotti. E magari stavolta andrà meglio che con James, costretto a restare al Real dopo l'infortunio di