Napoli, James Rodriguez sfuma definitivamente: resta al Real Madrid

AFFARE SALTATO

Il sogno James Rodriguez sfuma definitivamente. Anche se Carlo Ancelotti aveva tenuto viva la pista nell'ultima conferenza stampa, già l'arrivo degli agenti di Nicolas Pépé a Dimaro aveva fatto pensare a un cambio di rotta. Ora è arrivata la notizia che decreta la fine della trattativa: il Real Madrid ha deciso di togliere il colombiano dal mercato. Ancelotti non molla James

Secondo El Chiringuito, noto programma tv spagnolo, i blancos hanno scelto di tenere James dopo l'infortunio di Asensio, che con la rottura del crociato salterà di fatto tutta la stagione. Zinedine Zidane, che perderà anche Bale destinato alla Cina, proverà a ricucire il rapporto con il trequartista colombiano a lungo inseguito da Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli aveva avuto anche l'ok del giocatore al trasferimento trovando l'accordo per un contratto da 5 milioni a stagione , ma non aveva mai convinto il Real a cederlo in prestito. Alla fine ha fatto bene, che ora si ritrova in rosa un potenziale campione da rilanciare.