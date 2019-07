Real shock: grave infortunio per Asensio, stagione finita?

Una pessima notizia per il Real Madrid e per Zidane dalla sfida di ICC vinta ai rigori contro l'Arsenal. E' quella del bruttissimo infortunio per Marco Asensio, uscito dal campo al 64' in barella con le mani sul volto e trasportato subito in ospedale, dove ha trascorso la notte. La prima diagnosi parla di rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Che, se confermata, vorrebbe dire stagione già finita prima di cominciare. L'infortunio di Asensio non cambierà in ogni caso il destino di Gareth Bale,