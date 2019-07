Inter, Zhang: "Icardi? Nessun ripensamento"

L'INTERVISTA

"No". Bastano due lettere per aprire o chiudere un caso. Steven Zhang, presidente dell'Inter, le ha usate per rispondere a una domanda su Mauro Icardi in un'intervista esclusiva pubblicata sul sito internet del Corriere della Sera. "Possibili ripensamenti?". No, appunto. L'attaccante argentino andrà via, non ci sono dubbi. O almeno, non vestirà più il nerazzurro. Marotta "tiene a bada" Conte: "Ora è sereno"

"Icardi è un grande giocatore - ha spiegato Zhang -, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui". Il massimo della diplomazia, più che riconoscenza. I rapporti si sono ormai rotti e non c'è possibilità di tornare indietro. Anche se la soluzione non è stata ancora trovata.

Nell'intervista, Zhang ha parlato anche degli obiettivi ("Vincere tutte le partite") rivelando di non firmare oggi per arrivare alla fine in lotta per lo scudetto dopo aver passato il primo turno di Champions. Evidentemente sogna in grande. Per quanto riguarda il futuro, il presidente ha ribadito che costruire il nuovo stadio insieme al Milan è "una grande scelta in termini di costi e di utilizzo" e che la cosa funziona anche per i tifosi. Quanto al gap con le grandi squadre europee, Zhang non ha dubbi: tre anni fa era ancora più grande ma colmarlo sarà un processo lungo.