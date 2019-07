Inter, affare Dzeko a rischio? La Roma prova a trattenere il bosniaco

IL RETROSCENA

Già alle prese con il pesante inserimento della Juve per Lukaku, l'Inter vede complicarsi anche la trattativa per Edin Dzeko. Come è noto ormai da tempo, manca l'intesa on la Roma: i giallorossi chiedono sempre 20 milioni (forse possibile un leggero sconto) per liberare il 33enne: spetta al club di viale della Liberazione alzare la proposta e convincere i capitolini. Ma c'è una novità che potrebbe compromettere ulteriormente i piani del Biscione. Fonseca spingerebbe infatti per la permanenza del bosniaco e avrebbe invitato la dirigenza a mettersi in moto per il rinnovo contrattuale. Marotta sempre operativo: sbarca a Linate... al telefono"

Il tecnico portoghese è rimasto soddisfatto dall'atteggiamento dell'attaccante in allenamento e anche dalle sue prestazioni nelle prime uscite (ha saltato il test col Rieti per un sovraccarico al flessore). Inoltre non va sottovalutato un aspetto fondamentale: il sogno della Lupa è Gonzalo Higuain ma il Pipita non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus. Senza la certezza di un sostituto all'altezza è difficile che a Trigoria lascino andare via Dzeko a cuor leggero. Da qui il nuovo irrigidimento: anche per questo il confronto tra le due società il prossimo lunedì all'assemblea di Lega sarà determinante per capire se la trattativa verrà chiusa in un senso o nell'altro. Fra 48 ore si scoprirà se la Roma è davvero disposta a trattenere il centravanti anche a costo di perderlo tra un anno (quando scadrà il contratto) senza incassare un euro o se si tratta di una mossa tattica.