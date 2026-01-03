Logo SportMediaset

napoli
MOSSE AZZURRE

Napoli: Lucca piace a Mourinho e Farioli, Dovbyk si offre

L'ex Udinese valutato 30 milioni dagli azzurri. L'ucraino della Roma è un'idea

03 Gen 2026 - 12:26
© Getty Images

© Getty Images

"Uno scambio Lucca-Dovbyk? Al momento non è una strada percorribile". Parole di qualche giorno fa del ds del Napoli Giovanni Manna. Il destino dei due attaccanti è al momento slegato: da una parte l'ex Udinese dal futuro incerto dopo un inizio di stagione che non ha convinto ("La maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisci a vincere"): 19 presenze tra campionato, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia per un totale di 569' e un solo gol contro il Pisa partendo dalla panchina. Dall'altra l'ucraino in uscita dalla Roma, dove non rientra più nei piani di Gasperini. Il Napoli non fa sconti per Lucca: vuole 30 milioni di euro. Le pretendenti non mancano: José Mourinho lo vuole al Benfica, e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati contatti tra il club azzurro e il Porto di Farioli. Derby portoghese dunque, ma non solo. Lucca piace anche in Premier League: prima al West Ham, che però ha chiuso per l'ex Lazio Castellanos, e ora è finito nel mirino Nottingham Forest. Dovbyk è stato accostato al Napoli anche in passato, prima dell'arrivo di Romelu Lukaku: ora i suoi agenti lo avrebbero offerto a De Laurentiis. "Vogliamo alzare la qualità dell'attacco", ha detto ancora Manna. Ma prima "bisogna fare spazio nella rosa a livello economico".

Napoli e Juve, suggestione Timber: ma il jolly da 21 gol ha poco senso ora

napoli
mercato

