Napoli: contatti con il padre e l'entourage di Leao ma per Allegri è un punto fermo

Registrato l'interesse, la chiusura della trattativa è piena zeppa di ostacoli. Innanzitutto la volontà del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ha indicato Leao come uno dei punti fermi su cui ricostruire un Milan vincente. Nonostante i continui alti e bassi e una parte del popolo rossonero che non gli risparmia critiche, l'attaccante lusitano rimane l'uomo di maggiore qualità nella rosa e sotto la gestione del nuovo allenatore potrebbe finalmente trovare quella continuità di rendimento che gli è un po' sempre mancata. Poi c'è l'aspetto economico, mai secondario in trattative di questo tipo: Leao, infatti, ha una clausola di rescissione di 175 milioni pagabili in tre rate e anche se il Milan fosse disposto a trattare, a occhio e croce ne servirebbero comunque un centinaio, considerando anche il lungo contratto fino al 2028. Visto il valore del calciatore, c'è anche il nodo ingaggio: al Milan Leao guadagna 5 milioni netti a stagione, cifra da top player qua in Italia. Ma non c'è dubbio che un attacco Leao-Lukaku con alle spalle il genio e gli assist di De Bruyne possa continuare a far sognare una città intera.