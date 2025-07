Napoli, ufficiale la cessione di Osimhen al Galatasaray

Osimhen e il Napoli si sono salutati a vicenda su Instagram: il club partenopeo ha pubblicato un video che raccoglie i momenti migliori dell'attaccante nigeriano in maglia azzurra, augurandogli buona fortuna per il prosieguo della carriera, lui lo ha ripreso in una storia, ringraziando il suo ormai ex club. In quattro stagioni con la maglia della squadra campana Osimhen ha collezionato 133 presenze e 76 reti, guidandola da capocannoniere alla conquista dello scudetto 2022/23.