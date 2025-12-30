Napoli, per mandare a giocare Lucca dovrai comprarlo: i dettagli sul riscatto e come incide sul mercato a 0

Gli azzurri vorrebbero dare l'ex Udinese in prestito: prima però dovranno anticipare il riscatto, previsto inizialmente a febbraio. E col mercato a saldo 0...di Redazione
Continua a fare rumore in casa Napoli la situazione di Lorenzo Lucca. I primi mesi in azzurro del centravanti classe 2000 non sono andati secondo i piani: solo 385 minuti in Serie A che diventano poco meno di 500 se si considerano tutte le competizioni. Ma soprattutto, nota dolente per un attaccante, soltanto 2 gol all'attivo. Un rendimento sia in partita che in allenamento che non ha soddisfatto nè il suo allenatore, Antonio Conte, e nemmeno Giovanni Manna.
Proprio il ds degli azzurri ha parlato così del futuro dell'ex Udinese prima del match contro la Cremonese: "Lucca via a gennaio? Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla". Poi l’ex dirigente bianconero prova a spiegare perché il bomber azzurro ha trovato così poco spazio: "Lucca deve alzare i giri. I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Poi va anche detto che lo spazio è limitato, abbiamo un centravanti forte che sta dimostrando il suo valore".
Come ricordava Manna, Lucca in estate è stato fortemente voluto. Tanto da strutturare un'operazione complessiva da 35 milioni più 5 di bonus per strapparlo all'Udinese. Il centravanti cresciuto nel Pisa però non è ancora un giocatore del Napoli a tutti gli effetti. Lucca è arrivato alla corte Antonio Conte con la formula del prestito con obbligo: gli azzurri hanno pagato subito 9 milioni e ne corrisponderanno almeno altri 26 (in caso non scattassero i bonus già citati) ai friulani. Il riscatto, secondo quanto riporta il nostro esperto di mercato Orazio Accomando, dovrebbe scattare a febbraio. Un problema per il Napoli che in queste settimane sta cercando una sistemazione per il suo attaccante: Lucca non potrà andare in prestito se prima non passerà a titolo definitivo agli azzurri.
E si potrebbe pensare che questo elemento rappresenti un problema per il Napoli alla luce del mercato a saldo 0 a cui il club è stato condannato. L'operazione però è considerata chiusa durante la sessione di mercato estiva e quindi anche anticipare il riscatto di Lucca nel mese di gennaio non precluderebbe al Napoli la possibilità di acquistare altri giocatori.