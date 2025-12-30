Napoli, per mandare a giocare Lucca dovrai comprarlo: i dettagli sul riscatto e come incide sul mercato a 0

Continua a fare rumore in casa Napoli la situazione di Lorenzo Lucca. I primi mesi in azzurro del centravanti classe 2000 non sono andati secondo i piani: solo 385 minuti in Serie A che diventano poco meno di 500 se si considerano tutte le competizioni. Ma soprattutto, nota dolente per un attaccante, soltanto 2 gol all'attivo. Un rendimento sia in partita che in allenamento che non ha soddisfatto nè il suo allenatore, Antonio Conte, e nemmeno Giovanni Manna.

Proprio il ds degli azzurri ha parlato così del futuro dell'ex Udinese prima del match contro la Cremonese: "Lucca via a gennaio? Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla". Poi l’ex dirigente bianconero prova a spiegare perché il bomber azzurro ha trovato così poco spazio: "Lucca deve alzare i giri. I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Poi va anche detto che lo spazio è limitato, abbiamo un centravanti forte che sta dimostrando il suo valore".