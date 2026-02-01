Napoli-Alisson Santos, ci siamo: scambio di documenti con lo Sporting. Riflessioni sul difensore

Il Napoli è in dirittura d'arrivo per l'esterno dello Sporting Lisbona Alisson Santos: scambio di documenti in corso tra il club azzurro e quello portoghese. Il ds Giovanni Manna aveva già ottenuto il sì dell’esterno brasiliano per un contratto di 4 anni e mezzo a quasi 2,7 milioni e raggiunto un accordo con lo Sporting sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 15. Fissate le visite mediche lunedì mattina a Villa Stuart a Roma. Il Napoli ha deciso di virare su Alisson Santos dopo l'addio di Lookman all'Atalanta direzione Atletico Madrid, che di fatto rende più complicata la partenza di Sulemana. Il Napoli ha incontrato Alisson Santos, classe 2002, nella sfida contro lo Sporting Lisbona di ottobre al Maradona (2-1) nella League Phase di Champions League, quando è sceso in campo per 23'. Il brasiliano è risultato decisivo nell'ultimo turno contro l'Athletic Bilbao, regalando allo Sporting l'accesso diretto agli ottavi di Champions.



Situazione Di Lorenzo: gli esami strumentali hanno escluso lesioni al legamento crociato e ora la dirigenza azzurra sta riflettendo se intervenire comunque sul mercato per ovviare all'assenza di un mese del capitano azzurro o restare così. In quest'ottica il primo nome sulla lista del dirigente azzurro era quello di Juanlu Sanchez, ma il Siviglia non lo lascia partire. L'alternativa più semplice è Gabriele Zappa del Cagliari, che piace anche alla Fiorentina.