Il mercato a saldo zero condiziona il Napoli: Mainoo più lontano, Lucca verso la Premier

La Commissione di vigilanza sui bilanci dei club impone al Napoli una sessione di mercato invernale meno ricca rispetto alle abitudini degli ultimi tempi. Il saldo zero significa che il club non sarà del tutto libero di operare in entrata se prima non libererà risorse tramite le uscite. Difficile a questo punto che si possa ancora puntare su Mainoo del Manchester United. I recuperi di Anguissa e De Bruyne renderanno il reparto di mezzo molto competitivo, pensando a quanto stiano facendo bene i titolari degli ultimi tempi. La trattativa sembra sempre più lontana a meno che il Manchester United non decida di liberarlo a costo quasi zero e che il Napoli non piazzi almeno un'uscita di pari valore.