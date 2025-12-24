Il mercato a saldo zero condiziona il Napoli: Mainoo più lontano, Lucca verso la Premier

I dirigenti azzurri dovranno valutare bene le mosse alla luce della nuova situazionedi Redazione
La Commissione di vigilanza sui bilanci dei club impone al Napoli una sessione di mercato invernale meno ricca rispetto alle abitudini degli ultimi tempi. Il saldo zero significa che il club non sarà del tutto libero di operare in entrata se prima non libererà risorse tramite le uscite. Difficile a questo punto che si possa ancora puntare su Mainoo del Manchester United. I recuperi di Anguissa e De Bruyne renderanno il reparto di mezzo molto competitivo, pensando a quanto stiano facendo bene i titolari degli ultimi tempi. La trattativa sembra sempre più lontana a meno che il Manchester United non decida di liberarlo a costo quasi zero e che il Napoli non piazzi almeno un'uscita di pari valore.
Da valutare, piuttosto, la situazione di chi ha meno spazio e che potrebbe lasciare il club a gennaio, magari in prestito, come Ambrosino, Marianucci, Mazzocchi e Vergara. Anche Lucca, chiuso dal fatto che Conte giochi con una punta sola, al momento Hojlund ma presto sarà pronta l'alternativa Lukaku, potrebbe lasciare Napoli a gennaio in prestito. Si parla del West Ham che deve sostituire Fullkrug andato al Milan.