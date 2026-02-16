Milan, il punto sui rinnovi di Tomori e Loftus-Cheek

Dopo aver blindato Mike Maignan, il Milan lavora ad altri importanti rinnovi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dossier più urgenti sarebbero quelli di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi in scadenza nel 2027. Per quanto riguarda il difensore, il club ha proposto un prolungamento di tre anni con l'ingaggio uguale a quello attuale (3,5 milioni di euro). Le sensazioni sono positive e la firma dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo. Discorso simile per il centrocampista: l'ex Chelsea viene da due gol consecutivi contro Bologna e Pisa e dovrebbe proseguire anche lui in rossonero.