Napoli: fatta per Gutierrez, braccio di ferro per Juanlu. Raspadori si avvicina all'Atletico

È braccio di ferro tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sanchez. Il club andaluso ha rispedito al mittente l'offerta di 17 milioni di euro: ne vuole 20 più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore classe 2003. Ma il Napoli non ha nessuna intenzione di rilanciare e punta sulla forte volontà del terzino destro della Roja Under 21 di giocare con la maglia azzurra, mantenendo la parola data da tempo al ds Manna per un contratto fino al 2030. Le offerte arrivate dalla Premier League da Wolverhampton e Nottingham, pronte a soddisfare le richieste del Siviglia, non lo interessano. Juanlu vuole soltanto il Napoli e - come riferisce lo spagnolo 'Marca' - ha costanti contatti con Antonio Conte.

