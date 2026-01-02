Lecce, Corvino: "Rifiutate offerte importanti per Tiago Gabriel"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, Pantaleo Corvino ha fatto il punto sul mercato del Lecce. Queste le parole del direttore tecnico dei salentini: "Tiago Gabriel è seguito da più club, italiani e stranieri. Nell’interesse nostro e del ragazzo abbiamo rifiutato offerte importanti". Il dt ha aggiunto: "Il mercato invernale è molto complicato, difficile trovare certezze, perché i club che hanno calciatori che stanno giocando, nessuno te li cede, o te li cedono a determinate condizioni. Se prendi uno che non sta giocando non prendi una certezza, vai sempre da una scommessa, rischiando anche di alterare quello che hai già. Club come il Lecce, non possono permettersi di andare a prendere delle certezze. Il Lecce oggi ha tante certezze. A memoria non ricordo una difesa che non prende per 6 volte gol a metà campionato".