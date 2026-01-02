Cagliari, Giulini: "Kilicsoy? Riscatto elevato, vedremo"

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha fatto il punto sulla situazione di Kilicsoy. "Lo seguivamo da un paio di anni, l'esordio è stato promettente. Con il Besiktas non abbiamo ancora messo a terra la trattativa. Dopo un anno meno buono, c'è stata questa opportunità, l'idea Cagliari gli è piaciuta e grazie al suo procuratore è stata conclusa la trattativa. Il diritto di riscatto è sicuramente elevato per lo standard del Cagliari, il club voleva mantenere l'intera proprietà del cartellino e lo segue anche Montella per la Nazionale. Per noi può diventare importante", ha detto a Dazn.