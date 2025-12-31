Logo SportMediaset

MANOVRE AZZURRE

Napoli, Lukaku fuori altre tre settimane. Manna: "Ci rinforzeremo in avanti"

Romelu non è ancora pronto e il suo rientro slitta. Il ds al Corsport: "Cercheremo di accontentare Conte"

di Alessandro Franchetti
31 Dic 2025 - 09:44

Con questo Hojlund il danno è collaterale, ma c'è e non può essere trascurato. Romelu Lukaku non è ancora pronto. Si sperava di poterlo rivedere in campo a inizio gennaio, ma la sua condizione, come di fatto spiegato da Antonio Conte qualche giorno fa ("Quanti minuti ha Lukaku? Zero", aveva detto), non è ancora tale da buttarlo nella mischia. Insomma, l'infortunio è stato brutto e rischiare una ricaduta non si può anche perché la struttura del belga è imponente e riportarlo in forma, per certi versi, è un'impresa. Niente Lazio, dunque, ma anche niente Verona e niente Inter, stella cometa cui si faceva riferimento come data di rientro. Ci vorranno tre settimane circa, se tutto filerà liscio e se Lukaku riuscirà nel frattempo a lavorare con continuità alla ricerca della condizione migliore.

Logico, quindi, che il ds Giovanni Manna, intervistato da Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, parta proprio dall'attacco quando pensa ai rinforzi di gennaio: "I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini - dice -, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni". 

E ancora: "I tempi per il rientro di Lukaku? Non sarebbe corretto indicarli: con Romelu avevamo un'idea, ma poi bisogna capire come reagisce il fisico anche a una certa età. In questo momento operiamo come se non ci fossero: i prossimi a rientrare sono Gilmour e Anguissa, speriamo di avere altre sorprese". 

E meno male, dicevamo, che Hojlund sta facendo ampiamente il suo: "Non avevamo dubbi su di lui, a prescindere dai tempi di inserimento. Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell'allenatore. Questo fa la differenza". Insomma, Lukaku può recuperare serenamente e senza forzare, perché il suo Napoli, là davanti, è coperto. Anche se, ad esempio, si sta cercando una sistemazione per Lucca, lui non convincente in questa prima parte di stagione: "Uno scambio con Dovbyk? Al momento - dice Manna - non è una strada percorribile".

