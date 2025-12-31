Napoli, Lukaku fuori altre tre settimane. Manna: "Ci rinforzeremo in avanti"

Con questo Hojlund il danno è collaterale, ma c'è e non può essere trascurato. Romelu Lukaku non è ancora pronto. Si sperava di poterlo rivedere in campo a inizio gennaio, ma la sua condizione, come di fatto spiegato da Antonio Conte qualche giorno fa ("Quanti minuti ha Lukaku? Zero", aveva detto), non è ancora tale da buttarlo nella mischia. Insomma, l'infortunio è stato brutto e rischiare una ricaduta non si può anche perché la struttura del belga è imponente e riportarlo in forma, per certi versi, è un'impresa. Niente Lazio, dunque, ma anche niente Verona e niente Inter, stella cometa cui si faceva riferimento come data di rientro. Ci vorranno tre settimane circa, se tutto filerà liscio e se Lukaku riuscirà nel frattempo a lavorare con continuità alla ricerca della condizione migliore.