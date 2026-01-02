Logo SportMediaset

Mercato

Divorzio Maresca, per il Chelsea c'è Rosenior

02 Gen 2026 - 23:11

E' l'inglese Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, il principale candidato per la panchina del Chelsea lasciata vacante da Enzo Maresca. La scelta del sostituto del tecnico italiano, che ha divorziato dalla squadra che in estate ha portato alla conquista del Mondiale per club, e' in corso e La procedura per sostituire l'allenatore italiano è in corso: Rosenior allena un club di proprieta' del fondo di investimento BlueCo, il consorzio creato per l'acquisto del Chelsea nel 2022. Quarantuno anni, un passato da allenatore dell'Hull, il tecnico inglese gode di diversi estimatori all'iterno del Chelsea e BlueCo starebbe prendendo in considerazione candidati per sostituirlo allo Strasburgo in vista della sua possibile partenza. In attesa dell'ufficializzazione, il tecnico dell'under 21 del Chelsea, Calum McFarlane, guiderà la squadra per la partita di domenica contro il Manchester City. Intanto un post sui social del portiere Robert Sanchez ha indicato che anche lo staff tecnico di Maresca ha lasciato il club.

