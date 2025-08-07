Logo SportMediaset
L'INTERVISTA

Napoli, Di Lorenzo potrebbe sorpassare Maradona nel numero di scudetti: "Ma lui è insuperabile"

Il capitano azzurro ha parlato alla vigilia della stagione che potrebbe portarlo al terzo titolo tricolore personale

07 Ago 2025 - 18:25
© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli è considerato il grande favorito per il bis scudetto. Per Di Lorenzo sarebbe il terzo personale e cioè uno in più di una leggenda come Diego Armando Maradona. Nell'intervista a Sky Sport, però, il capitano azzurro non accetta paragoni: "Lui è insuperabile... Sarebbe qualcosa di unico, quando si vince una volta può essere un caso, se lo fai due volte in tre anni significa che ci sono valori umani importanti e noi dobbiamo restarci attaccati, restando uniti e compatti come squadra, società e tifoseria, un unico ambiente che spinge nella stessa direzione. Siamo ripartiti con grande entusiasmo dopo la vittoria dello scorso anno, dobbiamo riuscire a cavalcarlo e alimentarlo sempre tramite il lavoro. Sarà una stagione lunga, tosta, ma ci sono i presupposti per fare bene. Abbiamo iniziato il ritiro lavorando duramente e siamo contenti".

Di Lorenzo affronta poi il discorso relativo alle difficoltà di mantenere la fame giusta nonostante il titolo recente: "È un aspetto su cui lavoriamo, abbiamo un allenatore che ha vinto e rivinto quindi sa come stimolare il gruppo e quali corde toccare. Sappiamo che sarà dura, ci sono tante partite e tante competizioni. I nuovi si sono inseriti bene, questo perché alla base c'è un gruppo sano e fatto di persone per bene. La rosa più completa da quando sono qui? Sarà il campo a dirlo. In questi 7 anni che sono qua abbiamo avuto rose importanti, come quella di quando sono arrivato. La cosa fondamentale è stare bene insieme e creare gruppo, il ritiro serve anche a questo. È un bene che tanti siano arrivati subito, abbiamo praticamente fatto il ritiro al completo e ci stiamo conoscendo", conclude il capitano dei campioni d'Italia in carica.

napoli
di lorenzo
maradona

