Napoli, Di Lorenzo potrebbe sorpassare Maradona nel numero di scudetti: "Ma lui è insuperabile"

Di Lorenzo affronta poi il discorso relativo alle difficoltà di mantenere la fame giusta nonostante il titolo recente: "È un aspetto su cui lavoriamo, abbiamo un allenatore che ha vinto e rivinto quindi sa come stimolare il gruppo e quali corde toccare. Sappiamo che sarà dura, ci sono tante partite e tante competizioni. I nuovi si sono inseriti bene, questo perché alla base c'è un gruppo sano e fatto di persone per bene. La rosa più completa da quando sono qui? Sarà il campo a dirlo. In questi 7 anni che sono qua abbiamo avuto rose importanti, come quella di quando sono arrivato. La cosa fondamentale è stare bene insieme e creare gruppo, il ritiro serve anche a questo. È un bene che tanti siano arrivati subito, abbiamo praticamente fatto il ritiro al completo e ci stiamo conoscendo", conclude il capitano dei campioni d'Italia in carica.