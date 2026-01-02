Cagliari, Giulini: "Pisilli ci piace, ma lo vorremmo anche per l'anno prossimo"

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato del mercato di gennaio e delle operazioni che i sardi proveranno a portare a termine. "Si è fatto male Deiola, che ne avrà per un mese: siamo un po' corti a centrocampo e sicuramente il direttore Angelozzi sta lavorando per inserire un nome. Pisilli? È un ottimo giocatore, ma il mercato di gennaio è complicato. Però ci piacerebbe prendere un giocatore da tenere anche l’anno prossimo e non so quanto sia possibile per Pisilli. Sicuramente il direttore è al lavoro per rinforzare la squadra", ha detto a Sky. "Anche Nicolussi Caviglia può interessare", ha aggiunto a Dazn.