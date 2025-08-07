Napoli: ecco Gutierrez, ma il Siviglia vuole di più per Juanlu. Se parte Raspadori, obiettivo Kevin

Si complica invece l'assalto a Juanlu. Il Siviglia, infatti, ha rifiutato l'offerta del Napoli di 17 milioni presentata nelle ultime ore. Gli spagnoli ne vogliono 20 (cifra che sono disposti a versare gli inglesi del Wolverhampton) più il 20% sulla futura vendita. I dirigenti azzurri non hanno intenzione di alzare l'offerta. La volontà del classe 2003, però, che ha rifiutato qualsiasi altra proposta, potrà fare la differenza e portare alla chiusura dell’operazione. Napoli che poi parlerà con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, obiettivo dei Colchoneros che hanno sondato il terreno per l’ex Sassuolo. La richiesta degli azzurri è di 30 milioni più cinque di bonus, cifra che l’Atletico potrebbe riconoscere al Napoli. In caso di addio di Raspadori arriverà un esterno offensivo in più e oltre ai soliti (da Grealish a Chiesa), nelle ultime ore è emerso il nome di Kevin dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano classe 2003 ha già segnato 4 gol nelle tre partite giocate nei preliminari di Europa League e viene valutato dagli ucraini circa 40 milioni di euro.