Napoli: ecco Gutierrez, ma il Siviglia vuole di più per Juanlu. Se parte Raspadori, obiettivo Kevin

Ore calde in casa Napoli, con Manna che vuole chiudere per Miguel Gutierrez. Nel mirino l’esterno dello Shakhtar
Continua a essere grande protagonista sul mercato il Napoli, con Giovanni Manna che è pronto a chiudere per Miguel Gutierrez. In queste ore gli azzurri hanno trovato l’accordo col Girona per il terzino mancino che sarà l’alternativa di Olivera nel 4-3-3 di Antonio Conte. Operazione definita sulla base di 18 milioni di euro, con il Girona che dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita al Real Madrid. Gutierrez ha già accettato il contratto quinquennale del Napoli da circa 2,5 milioni netti a stagione.
Si complica invece l'assalto a Juanlu. Il Siviglia, infatti, ha rifiutato l'offerta del Napoli di 17 milioni presentata nelle ultime ore. Gli spagnoli ne vogliono 20 (cifra che sono disposti a versare gli inglesi del Wolverhampton) più il 20% sulla futura vendita. I dirigenti azzurri non hanno intenzione di alzare l'offerta. La volontà del classe 2003, però, che ha rifiutato qualsiasi altra proposta, potrà fare la differenza e portare alla chiusura dell’operazione. Napoli che poi parlerà con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, obiettivo dei Colchoneros che hanno sondato il terreno per l’ex Sassuolo. La richiesta degli azzurri è di 30 milioni più cinque di bonus, cifra che l’Atletico potrebbe riconoscere al Napoli. In caso di addio di Raspadori arriverà un esterno offensivo in più e oltre ai soliti (da Grealish a Chiesa), nelle ultime ore è emerso il nome di Kevin dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano classe 2003 ha già segnato 4 gol nelle tre partite giocate nei preliminari di Europa League e viene valutato dagli ucraini circa 40 milioni di euro.
