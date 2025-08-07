Logo SportMediaset
Calcio
IL PREMIO

McTominay possibile sorpresa al Pallone d'Oro: oggi la lista dei finalisti

Oltre ai grandi favoriti Donnarumma, Yamal, Vitinha e Dembelè, dall'Inghilterra parlano di una candidatura anche per il centrocampista del Napoli

07 Ago 2025 - 10:58

Conto alla rovescia iniziato per il Pallone d'Oro: inizia ufficialmente oggi, con la lista dei 30 candidati, il percorso che porterà poi alla premiazione del 22 settembre a Parigi. E proprio Parigi, con il Psg, è il fulcro attorno cui ruota la maggior parte dei finalisti: la super stagione dei parigini porta Donnarumma, Vitinha e Dembelè ad essere i tre candidati fortissimi per la vittoria. Con loro, Lamine Yamal del Barcellona potrebbe rappresentare il quarto incomodo.

Saranno sicuramente presenti anche i soliti noti Salah, Kane, Mbappè e Vinicius, senza però grandi velleità di vittoria. Sarà tutta questione parigina, con una tinta d'azzurro anche se Donnarumma appare indietro rispetto a Dembelè e Vitinha, giocatori di movimento storicamente preferiti dai giurati di France Football e compagnia.

Napoli, McTominay: "Amma fatica'... always! Per Conte la vittoria dello scudetto non cambia nulla"

Intorno alle 15 di questo pomeriggio verrà quindi diramata la lista dei 30 finalisti e c'è anche una possibile sorpresa che riguarda la Serie A: dall'Inghilterra, alcune indiscrezioni vorrebbero Scott McTominay presente nella rosa dei candidati. Il centrocampista è stato la colonna del Napoli campione d'Italia, sia per le sue prestazioni sia per i 12 gol messi a segno nella trionfale cavalcata partenopea. Sarebbe quindi un traguardo meritato, dimenticandosi però di poter vincere il trofeo.

I 100 giornalisti che compongono la giuria votano secondo i seguenti criteri: prestazioni individuali, carattere decisivo o spettacolare, valore collettivo e trofei vinti. A questi, si aggiungono anche classe e fairplay. Ogni giurato sceglie 10 nomi, attribuendo al primo 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, 8 al quarto, 7 al quinto, cinque al sesto, quattro al settimo, tre all'ottavo, due al nono e uno al decimo.

Oggi la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro, chi dovrebbe vincerlo?

Ousmane Dembelé
Lamine Yamal
Gigio Donnarumma
Momo Salah
Vitinha
Cole Palmer
Kylian Mbappé
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
