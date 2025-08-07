McTominay possibile sorpresa al Pallone d'Oro: oggi la lista dei finalisti

Saranno sicuramente presenti anche i soliti noti Salah, Kane, Mbappè e Vinicius, senza però grandi velleità di vittoria. Sarà tutta questione parigina, con una tinta d'azzurro anche se Donnarumma appare indietro rispetto a Dembelè e Vitinha, giocatori di movimento storicamente preferiti dai giurati di France Football e compagnia.