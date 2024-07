Napoli, due colpi in uscita: Lindstrom all'Everton, Ostigard al Rennes

"ESUBERI" AZZURRI

Il danese via in prestito oneroso con diritto di riscatto, il danese invece in Francia a titolo definitivo

© Getty Images In attesa di novità decisive sulle trattative per la cessione di Victor Osimhen, il Napoli sfoltisce la rosa e piazza due colpi in uscita. Il club azzurro avrebbe perfezionato infatti i trasferimenti di Jesper Lindstrom e Leo Ostigard. Per l'esterno offensivo, arrivato solo la scorsa stagione, è stata raggiunta l'intesa con l'Everton e il giocatore a breve si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di completare formalmente l'operazione. Quanto invece al difensore norvegese, il club di De Laurentiis è riuscito ad arrivare a un'intesa col Rennes.

Vedi anche napoli Lukaku non molla Conte, ma il suo arrivo a Napoli si complica

Mentre a Castel Volturno le operazioni in entrata restano bloccate dallo stand-by sull'affare Osimhen, dunque, il Napoli si concentra sugli "esuberi" e sulle manovre in uscita. Nel dettaglio, per Lindstrom l'accordo con l'Everton è stato perfezionato sulla base di un prestito oneroso da tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a ventidue milioni di euro. Quanto invece a Ostigard, ormai convinto ad accettare di buon grado la cessione, il club azzurro è riuscito a piazzare il giocatore a titolo definitivo in Francia. Per il classe '99 norvegese, il Rennes verserà nelle casse di De Laurentiis sette milioni di euro.

Vedi anche Mercato Napoli, Conte detta la linea per arrivar a Lukaku: la cessione di Lindstrom all'Everton potrebbe finanziare il belga

Tesoretto che il Napoli sembra intenzionato a utilizzare per puntellare l'attacco. Nonostante la cessione di Ostigard, infatti, il club azzurro non dovrebbe tornare sul mercato a caccia di un altro difensore. Discorso diverso invece per il reparto avanzato, per cui, con calma, verranno valutate altre situazioni oltre a quella di Lukaku. In attesa di sviluppi, infatti, sullo sfondo a Castel Volturno resta sempre viva la pista Berardi.