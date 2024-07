Osimhen al Psg, ultimi tentativi: Victor pronto a valutare l'Arabia

NAPOLI

Lukaku è il sostituto designato del nigeriano, prigioniero della sua maxi-clausola da 130 milioni di euro

Victor Osimhen sta vivendo la pre-season del Napoli con assoluta professionalità ma da separato in casa. A Dimaro il nigeriano ha conosciuto Antonio Conte non giocando però alcuna amichevole: gli azzurri vogliono venderlo per fare spazio a Lukaku e regalare altri colpi al tecnico leccese. Senza dimenticare il maxi-ingaggio da 12 milioni di euro, il quale pesa non poco non poco sulle casse del club. De Laurentiis, che sperava in un assalto del Psg, si è detto pure disponibile ad abbassare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. La trattativa però, complice le mancate cessioni dei parigini, fatica a decollare. E così potrebbe pensarci l'Arabia a fare felice tutti sistemando la situazione.

Certo, la pista saudita è l'ultima spiaggia. Ecco perché nelle prossime ore l'agente di Osimhen (tra i francesi e il 25enne c'è già l'intesa) cercherà di trovare nuovamente la quadra dell'affare tra Al-Khelaifi e il Napoli. Non c'è grande fiducia, per questo l'ex Lille sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di un trasferimento nel campionato saudita (l'Ah-Ahli è in pole) che garantirebbe tanti milioni a sè stesso oltre che ai partenopei. I prossimi due-tre giorni diranno tanto: la speranza Psg è flebile, Victor è pronto a percorrere il piano B.