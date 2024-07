Napoli, Conte detta la linea per arrivar a Lukaku: la cessione di Lindstrom all'Everton potrebbe finanziare il belga 

MERCATO PARTENOPEO

Il giocatore scandinavo dovrebbe essere ceduto attraverso la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro

© Getty Images A Dimaro si è iniziato già a lavorare intensamente, ma nella testa di Antonio Conte e del Napoli c'è un solo obiettivo: Romelu Lukaku. Il calciatore belga è il principale obiettivo dei partenopei e, a meno di sorprese, l'accordo si farà complice anche l'imminente addio di Victor Osihmen, diretto verso il Paris Saint Germain. Tuttavia indipendentemente da come andrà la trattativa con il nigeriano, la squadra di Aurelio De Laurentiis potrebbe trovare le risorse economiche necessarie dagli esuberi previsti dall'allenatore salentino.

Nonostante il Chelsea abbia alzato le proprie pretese sino a 45 milioni di euro, la sensazione è che si possa chiudere attorno ai 25 vista la volontà del giocatore e l'intermediazione del suo agente Federico Pastorello. Una cifra che potrebbe arrivare dalla cessione di Jesper Lindstrom, diretto all'Everton come riportato da La Gazzetta dello Sport. L'accordo con gli inglesi è vicino attraverso la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare da circa 25 milioni, proprio quelli necessari per arrivar a Lukaku.

Un altro giocatore sulla graticola sembra essere Leo Ostigaard per il quale il Napoli aveva trovato un accordo con il Rennes nei giorni scorsi, tuttavia il difensore norvegese ha rifiutato la destinazione facendo saltare un affare da sette milioni. Un addio rinviato in realtà di qualche giorno visto che il calciatore scandinavo finirà quasi senza dubbio lontano da Fuorigrotta. Insieme a lui lasceranno probabilmente uno fra Natan e Juan Jesus, così da lasciare spazio a Mario Hermoso, pallino della difesa rimasto svincolato dopo la conclusione del contratto con l'Atletico Madrid.

In esubero anche Walid Cheddira e Giovanni Simeone che potrebbero aumentare il bottino per Lukaku, così come Gianluca Gaetano che è ricercato da Cagliari e Parma e che ha una valutazione attorno agli 8/10 milioni di euro.