Lukaku non molla Conte, ma il suo arrivo a Napoli si complica

IL CORTEGGIAMENTO SOCIAL

Big Rom corteggia l'allenatore azzurro anche sui social, vuole a tutti i costi andare a Napoli ma il suo arrivo è legato alla partenza di Osinhem e il Psg ha frenato la trattativa

Un amore corrisposto ma che non si sà se decollerà mai. Lukaku vuole Conte e Conte vuole Lukaku, ma la speranza di vederlo nella prossima stagione con la maglia del Napoli si affievolisce di giorno in giorno, un affare complicato e questo l'ex giallorosso e il tecnico leccese lo sanno bene. "C'eravamo tanto amati" sì, ma forse il destino è quello di non incontrarsi di nuovo, almeno per ora. Lukaku è già pronto a prendere il posto di Osimhen ma la trattativa con il Psg ha subito una brutta frenata. Al-Khelaifi, che pur ha incassato la disponibilità di De Laurentiis a uno sconto della clausola da 130 milioni di euro, si trova a dover fare i conti con le volontà di Kolo Muani che Goncalo Ramos. Entrambi gli attaccanti infatti, non vogliono lasciare Parigi e dunque l'arrivo dell'azzurro diventerebbe pressoché impossibile se la situazione non dovesse cambiare. Intanto il belga ha trovato già un accordo con il club di De Laurentiis con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Anche per questo Big Rom non si arrende, e continua a "corteggiare" il nuovo tecnico azzurro sui social a suon di like. Lukaku, dopo aver cancellato tutte le foto in giallorosso e lasciato sui suoi profili poche immagini personali non legate al calcio, ha messo mi piace all'ultimo post su Instagram del tecnico italiano. Un amore nato ai tempi dell'Inter e fortificato dallo scudetto vinto insieme che vorrebbe rinascere. Nel mentre, intanto che Lukaku ha la testa occupata da questo, il Chelsea è volato negli Stati Uniti in tournée e tra i 28 convocati Big Rom è tra i grandi assenti. Ormai è chiaro che il giocatore appena rientrato dal prestito alla Roma non rientra nei piani del club inglese, deciso a venderlo a titolo definitivo non a meno di 30 milioni. Dove sarà il suo futuro? Tutto è ancora da decidere, in attesa di un'altra puntata di questa telenovela a tinte azzurre.