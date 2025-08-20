Napoli, prima offerta per Elmas. Ore decisive anche per Juanlu

Il ds Manna al lavoro per completare la squadra: l'ex Toro chiesto in prestito, col Siviglia si cerca un soluzione per rompere l'impasse sullo spagnolo
Il mecato del Napoli non si ferma mai. In attesa di capire su quale attaccante affondare dopo l'infortunio di Lukaku, Giovanni Manna si sta muovendo (in modo figurato visto il problema al tendine d'achille che ha fermato il ds azzurro) per regalare ad Antonio Conte gli ultimi elementi con cui completare la rosa. A partire da Eljif Elmas. Il Napoli infatti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, avrebbe inviato al Lipsia una prima offerta ufficiale per riportare in Campania il tuttofare macedone. L'operazione sarebbe strutturata come prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 11,5.
Ancora da capire se il club tedesco darà apertura a questa formula, visto che su Elmas ci sono diverse squadre di Premier e il Torino che lo vorrebbe riportare in granata. Il 25enne di Skopje però ha messo in prima fila il Napoli: Elmas sogna il ritorno in azzurro e finchè la trattativa sarà in piedi darà priorità al suo ex club.
Giornata importante anche per il discorso legato a Juanlu Sanchez. Il tira e molla con il Siviglia sull'esterno spagnolo dura ormai da settimane: il Napoli non vuole andare oltre i 17 milioni, gli andalusi chiedono 20 (cifra messa sul piatto per il calciatore dal Wolverhampton). In questo impasse, decisiva potrebbe essere la volontà del calciatore: Juanlu vuole soltanto il Napoli. E questa scelta chiara potrebbe portare il club spagnolo a venire incontro ai campani. Certo anche Manna dovrà rivedere, anche leggermente, l'offerta ma la sensazione è che l'operazione, alla fine, possa chiudersi a quota 18/19 milioni. I contatti tra le parti sono continui e c'è volontà reciproca di arrivare alla fumata bianca. Il tempo corre e il Napoli ha ancora diverse questioni di cui occuparsi: riuscire a chiudere terzino desto e esterno/mezz'ala di qualità (Elmas può essere impiegato in entrambe le posizioni) in breve darebbe modo ai vertici azzurri di avere anche spazio e tempo per valutare con attenzione il mercato degli attaccanti.
