Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE AZZURRE

Napoli, prima offerta per Elmas. Ore decisive anche per Juanlu

Il ds Manna al lavoro per completare la squadra: l'ex Toro chiesto in prestito, col Siviglia si cerca un soluzione per rompere l'impasse sullo spagnolo 

20 Ago 2025 - 16:44

Il mecato del Napoli non si ferma mai. In attesa di capire su quale attaccante affondare dopo l'infortunio di Lukaku, Giovanni Manna si sta muovendo (in modo figurato visto il problema al tendine d'achille che ha fermato il ds azzurro) per regalare ad Antonio Conte gli ultimi elementi con cui completare la rosa. A partire da Eljif Elmas. Il Napoli infatti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, avrebbe inviato al Lipsia una prima offerta ufficiale per riportare in Campania il tuttofare macedone. L'operazione sarebbe strutturata come prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 11,5. 

Leggi anche

Chi al posto di Lukaku? Piace Dovbik, resiste Hojlund ma spunta la "tentazione Kean"

Ancora da capire se il club tedesco darà apertura a questa formula, visto che su Elmas ci sono diverse squadre di Premier e il Torino che lo vorrebbe riportare in granata. Il 25enne di Skopje però ha messo in prima fila il Napoli: Elmas sogna il ritorno in azzurro e finchè la trattativa sarà in piedi darà priorità al suo ex club. 

Leggi anche

Il messaggio di Lukaku: "Gli infortuni fanno parte del gioco, resto positivo". Oggi consulto decisivo

Giornata importante anche per il discorso legato a Juanlu Sanchez. Il tira e molla con il Siviglia sull'esterno spagnolo dura ormai da settimane: il Napoli non vuole andare oltre i 17 milioni, gli andalusi chiedono 20 (cifra messa sul piatto per il calciatore dal Wolverhampton). In questo impasse, decisiva potrebbe essere la volontà del calciatore: Juanlu vuole soltanto il Napoli. E questa scelta chiara potrebbe portare il club spagnolo a venire incontro ai campani. Certo anche Manna dovrà rivedere, anche leggermente, l'offerta ma la sensazione è che l'operazione, alla fine, possa chiudersi a quota 18/19 milioni. I contatti tra le parti sono continui e c'è volontà reciproca di arrivare alla fumata bianca. Il tempo corre e il Napoli ha ancora diverse questioni di cui occuparsi: riuscire a chiudere terzino desto e esterno/mezz'ala di qualità (Elmas può essere impiegato in entrambe le posizioni) in breve darebbe modo ai vertici azzurri di avere anche spazio e tempo per valutare con attenzione il mercato degli attaccanti. 

Leggi anche

Pio Esposito non si tocca: l'ultimo no dell'Inter ai 45 milioni offerti dal Napoli

napoli
mercato napoli
eljif elmas
juanlu sanchez

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Napoli

Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale, si valuta l'operazione. Stop di almeno 4 mesi

Il Napoli corre ai ripari: Zirkzee il preferito di Conte, spunta anche Vlahovic

Si teme un lungo stop per Lukaku: il Napoli può tornare sul mercato per una nuova punta

Cercasi punta: Milan concentrato su Hojlund e Vlahovic, spunta Dovbyk per il Napoli

Napoli, ufficiale l'acquisto di Gutierrez dal Girona: "Benvenuto, Miguel!"

Juanlu Sanchez

Napoli, c'è ancora da lavorare per Juanlu Sanchez: contatti continui col Siviglia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:46
Modena, Sarris rinnova fino al 2027
Manuel Locatelli
17:16
Locatelli resta alla Juventus: il post spegne tutte le voci di mercato
17:11
Cagliari, Zortea al Bologna: Fiorentina su Piccoli
16:08
Gala-City, non solo Ederson: turchi a un passo da Akanji
15:20
Villarreal, scatto per Veiga: si cerca l'accordo con il Chelsea