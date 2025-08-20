Napoli, prima offerta per Elmas. Ore decisive anche per Juanlu

Giornata importante anche per il discorso legato a Juanlu Sanchez. Il tira e molla con il Siviglia sull'esterno spagnolo dura ormai da settimane: il Napoli non vuole andare oltre i 17 milioni, gli andalusi chiedono 20 (cifra messa sul piatto per il calciatore dal Wolverhampton). In questo impasse, decisiva potrebbe essere la volontà del calciatore: Juanlu vuole soltanto il Napoli. E questa scelta chiara potrebbe portare il club spagnolo a venire incontro ai campani. Certo anche Manna dovrà rivedere, anche leggermente, l'offerta ma la sensazione è che l'operazione, alla fine, possa chiudersi a quota 18/19 milioni. I contatti tra le parti sono continui e c'è volontà reciproca di arrivare alla fumata bianca. Il tempo corre e il Napoli ha ancora diverse questioni di cui occuparsi: riuscire a chiudere terzino desto e esterno/mezz'ala di qualità (Elmas può essere impiegato in entrambe le posizioni) in breve darebbe modo ai vertici azzurri di avere anche spazio e tempo per valutare con attenzione il mercato degli attaccanti.