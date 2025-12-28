Napoli, Manna: "Blocco del mercato un paradosso, siamo una società sana. Lucca..."

Sul mercato in uscita, ha poi aggiunto: "Lang e Lucca via a gennaio? Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla. I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Poi lo spazio è anche limitato, abbiamo un centravanti (Hojlund, ndr) che si è integrato in modo pregevole, è forte e sta dimostrando il suo valore".