Lewandowski, non solo Milan e Juve: ci pensa anche il Porto

In scadenza col Barcellona, Robert Lewandowski deve ancora sciogliere i nodi sul suo futuro. Il polacco ha sul tavolo la proposta di rinnovo dei blaugrana ma non solo. Anche Milan e Juventus si sono mosse per provare a ingaggiarlo a parametro zero. Dalla Germania intanto, emerge il nome di altro club interessato all'esperto attaccante. Parliamo del Porto che, fa sapere Sky Sport De, si sarebbe messo sulle tracce dell'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco in maniera concreta.