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Anche il Napoli pensa a Gila, il Milan deve stare attento: il piano di mercato che coinvolge Beukema

Mario Gila uomo mercato: dopo il Milan, ora c'è anche il Napoli. Ecco il prezzo fissato dalla Lazio e l'ombra del Real Madrid

07 Mag 2026 - 09:34
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Mario Gila al Milan è una delle storie di calciomercato più quotate verso l'estate, la stima di Allegri (e di Tare) per il difensore centrale spagnolo della Lazio è nota da tempo e pure lo stesso giocatore recentemente ne he parlato in modo piuttosto esplicito. Questo non significa che l'affare sia già fatto e che non ci siano altre pretendenti sul 26enne, anche l'Inter aveva pensato a lui ma ultimamente l'interesse si è raffreddato ma, a oggi, è il Napoli la rivale più pericolosa per i rossoneri.

Gila tornerà al Real Madrid?

 Secondo la Gazzetta dello Sport, Gila è l'identikit perfetto del mercato che ha in mente De Laurentiis per la prossima stagione quando l'obiettivo sarà abbassare l'età media e gli ingaggi. In questo senso l'ex Real Madrid, che su di lui vanta ancora una clausola di riacquisto ma non ha lanciato messaggi in tal senso, incontra le esigenze azzurre: 26 anni ancora da compiere, uno stipendio attuale da 1,1 milioni e che, in un'ipotetica nuova squadra, si alzerebbe non oltre i 2-2,5 milioni e già tanta esperienza in Serie A.

Beukema resterà al Napoli?

 Ovviamente bisognerà fare prima i conti con la Lazio, che lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Ma una mano potrebbe arrivare dalla Premier League: secondo media inglesi, il Liverpool è pronto a investire proprio 30 milioni per Beukema, pallino di Slot.

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