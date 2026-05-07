Anche il Napoli pensa a Gila, il Milan deve stare attento: il piano di mercato che coinvolge Beukema

Mario Gila al Milan è una delle storie di calciomercato più quotate verso l'estate, la stima di Allegri (e di Tare) per il difensore centrale spagnolo della Lazio è nota da tempo e pure lo stesso giocatore recentemente ne he parlato in modo piuttosto esplicito. Questo non significa che l'affare sia già fatto e che non ci siano altre pretendenti sul 26enne, anche l'Inter aveva pensato a lui ma ultimamente l'interesse si è raffreddato ma, a oggi, è il Napoli la rivale più pericolosa per i rossoneri.