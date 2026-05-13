Como: si punta a Cambiaso per rispettare i parametri UEFA

13 Mag 2026 - 11:18
Andrea Cambiaso © Getty Images

Andrea Cambiaso © Getty Images

Secondo quanto indicato da La Gazzetta dello Sport, il Como di Cesc Fabregas starebbe valutando Andrea Cambiaso come grande colpo per alzare il livello della rosa e rispettare i parametri UEFA sulle liste europee, che impongono una quota (almeno 8 di cui 4 che possono essere presi dal proprio vivaio) di calciatori cresciuti in Italia. Il terzino della Juventus, 26 anni, piace molto per duttilità ed esperienza internazionale, ma l’operazione resta complicata: i bianconeri lo considerano centrale nel progetto tecnico e partirebbero solo davanti a offerte molto elevate. Il Como monitora anche altri profili italiani come Cambiaghi, Parisi e Pellegrini. Per Cambiaso servirebbe inoltre la volontà del giocatore di lasciare Torino, mentre la valutazione resta superiore ai 50 milioni di euro.

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