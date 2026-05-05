Napoli, chi si rivede: Lukaku a Castel Volturno, atteso faccia a faccia con Conte

Per due che si sono sportivamente amati parecchio, rivedersi questa volta non sarà così semplice. Romelu Lukaku torna a Castel Volturno dopo aver scelto di farsi curare dai medici in Belgio e ad attenderlo ci sarà Antonio Conte con il quale, a sensazione, è prevedibile che ci possa essere un duro faccia a faccia. Big Rom non ha gradito lo scarso utilizzo una volta rientrato dall'infortunio, il tecnico ex campione d'Italia gli imputa invece scarso impegno e dedizione ridotta verso gli obiettivi della squadra. In altri termini, Conte ritiene di aver fatto quanto fosse necessario per il bene del Napoli, Lukaku si è invece sentito tradito dall'uomo cui si era sempre affidato negli ultimi anni.