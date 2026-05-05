IL CASO

Napoli, chi si rivede: Lukaku a Castel Volturno, atteso faccia a faccia con Conte

Il belga torna disposizione per il finale di campionato, ma il tecnico potrebbe decidere di non impiegarlo. Intanto Pastorello...

05 Mag 2026 - 09:31
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Per due che si sono sportivamente amati parecchio, rivedersi questa volta non sarà così semplice. Romelu Lukaku torna a Castel Volturno dopo aver scelto di farsi curare dai medici in Belgio e ad attenderlo ci sarà Antonio Conte con il quale, a sensazione, è prevedibile che ci possa essere un duro faccia a faccia. Big Rom non ha gradito lo scarso utilizzo una volta rientrato dall'infortunio, il tecnico ex campione d'Italia gli imputa invece scarso impegno e dedizione ridotta verso gli obiettivi della squadra. In altri termini, Conte ritiene di aver fatto quanto fosse necessario per il bene del Napoli, Lukaku si è invece sentito tradito dall'uomo cui si era sempre affidato negli ultimi anni.

Fatto sta che l'attaccante belga dovrebbe ora cominciare il suo periodo di riatletizzazione che ha come obiettivo quello di essere pronto per il Mondiale, ma non è affatto detto che Conte gli conceda minuti in campo, fondamentali, nelle ultime tre giornate della stagione. Sarà un muro contro muro o si arriverà a una tregua? Questo lo scopriremo prestissimo.

Ma che si tratti semplicemente di una tregua è più che probabile. Pastorello, agente di Lukaku, parlerà infatti nelle prossime settimane con il ds Manna e con Aurelio de Laurentiis. Big Rom ha ancora un altro anno di contratto da 8 milioni, ma è assai complicato, vista la scontata conferma di Hojlund, sia che lui decida di restare sia che il Napoli non spinga per l'addio. 

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