Roma, torna di moda Kessié: ostacolo ingaggio, ma Gasp può essere il fattore decisivo
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Il nome di Franck Kessié torna a circolare con insistenza attorno alla Roma. Il centrocampista ivoriano, già allenato da Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta, è infatti uno dei profili monitorati con attenzione dal club giallorosso in vista della prossima stagione. L’ex Milan, oggi all’Al-Ahli, starebbe valutando concretamente la possibilità di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa, umo scenario che riaccende inevitabilmente l’interesse del gasp, che conosce bene le caratteristiche del giocatore e ne apprezza intensità, forza fisica, dinamismo e capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco.
La situazione contrattuale dell’ivoriano potrebbe favorire il ritorno in Italia. L’Al-Ahli ha infatti provato a convincere il giocatore a restare proponendogli un rinnovo di contratto biennale, ma al momento Kessié ha declinato ogni offerta perché la sua volontà sarebbe quella di tornare nel calcio europeo e misurarsi nuovamente in un campionato di alto livello.
La Roma quindi ha drizzato le antenne, anche perché dal punto di vista economico il cartellino non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile. L’ex rossonero viene valutato attorno ai 12 milioni di euro, cifra che potrebbe addirittura abbassarsi ulteriormente nelle prossime settimane allo scopo di facilitare la cessione, ma il vero problema è rappresentato dall’ingaggio: oggi Kessié guadagna infatti circa 4,5 milioni di euro a stagione, stipendio considerato troppo elevato per i parametri economici fissati dalla Roma, che sta cercando di abbassare sensibilmente il monte stipendi e difficilmente potrà permettersi operazioni fuori scala rispetto ai nuovi criteri finanziari stabiliti dai Friedkin.
Per questo motivo un eventuale affondo della Roma potrebbe concretizzarsi soltanto davanti a un’apertura importante del giocatore sul fronte economico e in questo senso il fattore decisivo potrebbe essere Gasperini. Se poi i giallorossi centrassero la Champions sicuramente la trattativa potrebbe essere più facile.