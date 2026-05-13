Roma, torna di moda Kessié: ostacolo ingaggio, ma Gasp può essere il fattore decisivo

La situazione contrattuale dell’ivoriano potrebbe favorire il ritorno in Italia. L’Al-Ahli ha infatti provato a convincere il giocatore a restare proponendogli un rinnovo di contratto biennale, ma al momento Kessié ha declinato ogni offerta perché la sua volontà sarebbe quella di tornare nel calcio europeo e misurarsi nuovamente in un campionato di alto livello.