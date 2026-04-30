Clamoroso Lukaku: Big Rom si offre al Milan. Allegri riflette, De Laurentiis fissa il prezzo

Se gli indizi sono tre, diventano una prova: e dopo gli abboccamenti del 2023 e del 2024, anche questa estate per Romelu Lukaku arriva puntuale la voce di un possibile futuro al Milan. Dopo la rottura col Napoli e i rapporti ai minimi termini con Conte è praticamente scontato - anche nel caso in cui arrivasse un nuovo allenatore - che Big Rom si toglierà la maglia azzurra, questione di feeling terminato con l'ambiente e di un pesante contratto da circa 6 milioni netti l'anno per un'altra stagione.