Muric chiude l'esperienza al Sassuolo: "Me ne vado per motivi personali"

13 Mag 2026 - 11:45
7. Arijanet Muric: 5 presenze, 2 clean sheet © Getty Images

7. Arijanet Muric: 5 presenze, 2 clean sheet © Getty Images

Arijanet Muric, portiere neroverde in prestito dall'Ipswich, ha dichiarato a gianlucadimarzio.com di non voler continuare l'avventura con la squadra di Reggio Emilia. "Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui". Un messaggio chiaro, quello dell estremo difensore della nazionale kosovara, che ha poi spiegato: "Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali".

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