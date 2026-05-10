Napoli, il Conte-ter è possibile: le richieste del tecnico sul mercato e l'ipotesi prolungamento

Conte è convinto che l'attuale gruppo, senza clamorose rivoluzioni, possa togliersi diverse soddisfazioni. Insomma il 56enne non è intenzionato ad alzare muri ed è pronto a mettere in conto anche la cessione del prediletto Lukaku e a un taglio del monte ingaggi. Un taglio però equilibrato, che non preveda cessioni eccellenti né tantomeno un mercato da austerity. Davanti a questo scenario un compromesso per andare avanti con De Laurentiis è possibile, considerando soprattutto che non ci sono altri club sulle tracce di Conte. E al momento anche l'ipotesi Nazionale sembra essersi raffreddata.