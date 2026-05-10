Napoli, il Conte-ter è possibile: le richieste del tecnico sul mercato e l'ipotesi prolungamento
L'allenatore ha aperto a restare per il terzo anno di fila se non ci saranno grossi tagli da parte di De Laurentiis
A un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, in casa Napoli è già tempo di pensare al futuro. A tenere banco è sempre il futuro di Antonio Conte che nei prossimi giorni, forse già mercoledì in caso di qualificazione assicurata secondo Il Mattino, potrebbe incontrare De Laurentiis per decidere il da farsi. Il tecnico leccese, scrive il quotidiano, ha già dato la sua disponibilità a continuare per il terzo anno di fila in Campania a patto che non ci saranno grossi tagli.
Conte è convinto che l'attuale gruppo, senza clamorose rivoluzioni, possa togliersi diverse soddisfazioni. Insomma il 56enne non è intenzionato ad alzare muri ed è pronto a mettere in conto anche la cessione del prediletto Lukaku e a un taglio del monte ingaggi. Un taglio però equilibrato, che non preveda cessioni eccellenti né tantomeno un mercato da austerity. Davanti a questo scenario un compromesso per andare avanti con De Laurentiis è possibile, considerando soprattutto che non ci sono altri club sulle tracce di Conte. E al momento anche l'ipotesi Nazionale sembra essersi raffreddata.
La permanenza di Conte al Napoli quindi è plausibile, e dato che l'ex Inter non ama lavorare con il contratto in scadenza è probabile che in caso di conferma per un'altra stagioni arrivi anche il prolungamento fino al 2028. Magari spalmando l'ingaggio da 7,5 milioni di euro. Nel caso non arrivasse l'intesa sui programmi comunque, non ci sarà alcun addio traumatico.