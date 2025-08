Napoli: accordo verbale con il Girona per Gutierrez, pressione Juanlu Sanchez sul Siviglia

Continua a essere grande protagonista del mercato il Napoli, che dopo aver presentato ieri Vanja Milinkovic-Savic nel ritiro di Castel di Sangro prepara altri colpi in entrata. Sviluppi importanti sul fronte Miguel Gutierrez: il club azzurro - come riporta Sky - avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale con il Girona per l'esterno sinistro classe 2001 sulla base di 20 milioni di euro. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2030. Situazione calda anche quella che porta a Juanlu Sanchez, con l’esterno spagnolo che si è recato nella sede del Siviglia per chiedere la cessione al Napoli. Nonostante l’interessamento del Wolverhampton il giovane prodotto della cantera andalusa vuole trasferirsi in Italia e sta pressando la dirigenza del Siviglia ad accettare l’ultima proposta degli azzurri.