Mercato Napoli, filo diretto con la Spagna: Juanlu si avvicina, Raspadori vede l'Atletico

Dal punto di vista delle entrate la trattativa è nel vivo per il talentuoso difensore del Siviglia Juanlu Sanchez. Il classe 2003 è finito anche nel mirino del Wolverhampton, ma i contatti tra il ds Manna e il club andaluso hanno fatto registrare dei passi in avanti. Non c'è ancora il via libera per l'accordo definitivo ma il Siviglia sembra aver abbassato le pretese per lasciar partire il giocatore scendendo a una richiesta da 17 milioni di euro bonus compresi. Un passo deciso che ha fatto impennare l'ottimismo in casa Napoli per il buon esito dei discorsi.