Il Fenerbahce fa sul serio per Lookman: il ds Ozek in Italia per trattare con l'Atalanta
Il club turco fa sul serio per l'attaccante nigeriano, ma prima va convinto il club bergamasco
Il Fenerbahce fa sul serio per Ademola Lookman. Dopo la mancata cessione dello scorso mercato estivo, per l'attaccante nigeriano sembra essere arrivato il momento di lasciare Bergamo e il suo addio potrebbe concretizzarsi proprio negli ultimi giorni di mercato. Il club di Istanbul, infatti, è pronto a intavolare una trattativa con il ds Devin Ozek che proprio in queste ore è in Italia.
Cifre e formula - Come in estate, anche in questa sessione di calciomercato l'Atalanta non cambia la propria posizione. Lookman può essere ceduto, ma non a meno di 40 milioni di euro. Proprio per questo motivo, il Fenerbahce sta studiando la formula migliore da presentare al club bergamasco: è possibile che l'accordo si trovi con un prestito da 5 milioni e l'obbligo di riscatto fissato a 35 più bonus. Inoltre, il recente arrivo di Raspadori apre le porte a una cessione in attacco, con il nigeriano che diventa l'indiziato numero uno per lasciare Bergamo. Attenzione però anche a Kamaldeen Sulemana, seguito proprio in queste ore sia da Roma che Napoli. È molto probabile che uno dei due lasci l’Atalanta nelle prossime ore, a meno di qualche clamoroso colpo di scena.
Napoli pista fredda - L'edizione odierna de Il Mattino riportava l'interesse del Napoli per Lookman, pista che però al momento resta molto difficile, se non impossibile. Proprio per questo motivo, in casa partenopea le alternative al nigeriano non mancano. Manna sta seguendo Alisson Santos dello Sporting Lisbona (autore ieri sera del gol decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions) e Martin Terrier del Bayer Leverkusen.