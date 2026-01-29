Il Fenerbahce fa sul serio per Lookman: il ds Ozek in Italia per trattare con l'Atalanta

Cifre e formula - Come in estate, anche in questa sessione di calciomercato l'Atalanta non cambia la propria posizione. Lookman può essere ceduto, ma non a meno di 40 milioni di euro. Proprio per questo motivo, il Fenerbahce sta studiando la formula migliore da presentare al club bergamasco: è possibile che l'accordo si trovi con un prestito da 5 milioni e l'obbligo di riscatto fissato a 35 più bonus. Inoltre, il recente arrivo di Raspadori apre le porte a una cessione in attacco, con il nigeriano che diventa l'indiziato numero uno per lasciare Bergamo. Attenzione però anche a Kamaldeen Sulemana, seguito proprio in queste ore sia da Roma che Napoli. È molto probabile che uno dei due lasci l’Atalanta nelle prossime ore, a meno di qualche clamoroso colpo di scena.