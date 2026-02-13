Aleksandar Stankovic vuole tornare: l'Inter ha deciso sulla recompra

L'Inter ha deciso di attivare la clausola di recompra per Aleksandar Stankovic

13 Feb 2026 - 08:37

L'Inter ha deciso: Aleksandar Stankovic deve tornare a Milano. Il club nerazzurro è intenzionato a esercitare la clausola di recompra fissata a 23 milioni di euro già per la prossima estate. Nonostante il forte pressing di alcuni top club di Premier League, la volontà del centrocampista - attualmente protagonista al Bruges, al quale è stato ceduto la scorsa estate, ma cresciuto nel vivaio interista - è quella di vestire nuovamente la maglia del suo cuore. Il controllo dei Campioni d'Italia sul ragazzo è totale e l'operazione di rientro sembra ormai solo una questione di tempistiche. Lo scrive Fabrizio Romano.

